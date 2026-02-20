Далмација повторно поплавена

Далмација повторно беше поплавена во четврток поради силна циклонска плима и бурен јужен ветер што го зафати целиот брег. Морето влезе во куќите во областа Долац во Шибеник, а ситуацијата беше критична во Каштела, Сплит, Трогир и на Чиово, објавува Morski.hr.

Она што вчера се случуваше на јадранскиот брег се нарекува – Циклонска плима. Таа претставува комбинација од екстремно низок воздушен притисок и силни ветрови, што предизвика ненадејно зголемување на нивото на морето, што е честа појава кога длабоките циклони минуваат над Јадранското Море.

Налетите на ветер го туркаа морето кон брегот, спречувајќи го неговото повлекување и создавајќи бранови што се прелеваа над брегот.

Се очекува времето да се смири само со промена на правецот на ветерот.

Покрај високото ниво на морето, брегот беше погоден и од систем на обилни дождови, што дополнително ги оптовари дренажните системи.

Поплави се случуваат и во други делови на Далмација. Шибенски Долац повторно е под вода, улиците во Тисно се поплавени, а погодени се и делови од Сплит и бројни приморски населби во Шибенско-книнската жупанија. Во некои области, морето дури навлегло и во куќите.

Улица беше поплавена во Трибуњ, а во Доњи Каштел, локалното население постави брани од вреќи со песок за да ги заштити зградите. Бројни бродски и фериботски линии останаа во прекин, изолирајќи ги островите од копното. Се очекува ситуацијата да се смири само со промена на насоката на ветерот.

ДРАМА СО ЦРНОГОРСКИОТ БРОД КРАЈ ХВАР

Вистинска драма синоќа се одвивала блиску до хрватскиот остров Хвар. Проблем се појави со црногорскиот брод „Тридесети август“ во близина на островот Хвар, кој остана делумно без погон во текот на денот и се соочи со тешкотии во пловидбата, објавува „Далмација Данас“.

Поради силен јужен ветер и тешки услови, бродот се движеше многу бавно и се приближуваше до опасни делови од брегот, што предизвика загриженост кај екипажот и властите. Влечачот „Храбри“ од пристаништето Плоче беше испратен да интервенира и ситуацијата беше решена со заеднички напори.

Во четврток вечерта, црногорскиот брод беше наведен на „МаринеТрафик“ како брод со погон, но беше видливо дека се движеше со многу мала брзина. Како што дознава „Далмација Данас“, кратко пред два часот во ноќта од четврток кон