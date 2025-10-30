 Skip to main content
30.10.2025
Република Најнови вести
Четврток, 30 октомври 2025
Неделник

Балканскиот картел имал легални компании и бродови за шверц на дрога

Балкан

30.10.2025

Пред Специјалниот суд во Белгра се суди на Балканскиот клан дека имале свои легални компании и бродови кои служеле како покритие за шверц на кокаин.

Пресретната комуникација на „Скај“ беше изнесена пред Специјалниот суд во која се вели имале свои легални компании и бродови кои служеле како покритие за шверц на кокаин.Им се суди за шверц на повеќе од седум тони кокаин, кој полицијата го пронајде во три големи заплени.

Во текот на јануари 2020 година, фотографиите што ги разменувале покажуваат товарење на легална стока на бродови,кокаин со различни логоа, кои чекаат да бидат товарени на бродови. Во пораките, тие откриле дека, за да го „намалат“ ризикот, го поделиле товарот на два товара.

Во пораките што ги разменуваат, тие наведуваат дека отвориле легални компании, како и дека имаат свои бродови.

  • И двата брода се наши, но молчат. Ако ова помине, ќе додадеме и трет. Брзо одат еден по друг. Верувам дека со оваа приказна, сите годинава земаме по неколку милиони. Ни треба малку среќа, малкумина сме во приказната. Ајде само да молчиме, ова ќе трае – се наведува во една од пораките.

Поврзани вести

Балкан  | 07.06.2025
Зошто балканските криминалци се кријат во Дубаи?
Балкан  | 06.01.2025
Сонуваа за нив да се сними документарец: Дали Балканскиот картел е целосно разбиен?
﻿