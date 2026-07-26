Норис најбрз на „Хунгароринг“, Верстапен втор, Антонели трет

Возачот на Мекларен, Ландо Норис е победник на денешната трка возена за Големата награда на Унгарија.

Норис стартуваше од пол-позицијата и на крајот заслужено стигна до победата. На стартот, шампионот на Формула 1 го загуби водството од соиграчот Оскар Пјастри, но потоа го врати водството за време на застанувањата во боксот, додека Австралијанецот се повлече.

Возачот на Ред Бул, Макс Верстапен, заврши втор, додека лидерот во сезоната, Андреа Кими Антонели од Мерцедес, заврши трет.

Пласман на првите 10 на трката во Унгарија:

Ландо Норис (Мекларен) – 70 круга Макс Верстапен (Ред Бул) +15.080 секунди Андреа Кими Антонели (Мерцедес) +18.728 Шарл Леклер (Ферари) +23.840 Луис Хамилтон (Ферари) +24.540 Изак Хаџарс(Ред Бул) +55,488 Џорџ Расел (Мерцедес) +57.503 Лиам Лосон (Рејсинг Булс) +1 круг Нико Хулкенберг (Ауди) +1 круг Арвид Линдблад (Рејсинг Булс) +1 круг.

Следната трка ќе се вози во Холандија на 23 август.