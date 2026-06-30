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Вторник, 30 јуни 2026
Неделник

Moќна порака под тренерката на Ноле

Останати спортови

30.06.2026

 Повеќекратниот шампион на Вимблдон Новак Ѓоковиќ доцна синоќа по голема борба и четири сета игра со 3:1 во сетови (6:4, 5:7, 6:4 и 6:4) го победи Јибинг Ву од Кина, кој се наоѓа на 102. то место на АТП листата.

– Мислам, добро почнав. Но, тој едноставно го подигна нивото тенисот на што беше навистина импресивно. Мислам, сервирање, враќање како неверојатно длабоки, силни и брзи удари што ги играше од двата краја на теренот и од основната линија, бекхенд и форхенд. Во еден момент немаше слабост. Секако, го намалив моето ниво, но тоа се должи и на неговата конзистентност и едноставно одличниот, одличен напаѓачки, агресивен тенис. Навистина се држев на јажиња. Претпоставувам дека успеав да го најдам вистинскиот сервис во вистинско време.

Во следното коло Ѓоковиќ во среда ќе игра против Стефанос Циципас (Грција).

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