Леклер ја освои ГН на Велика Британија со прва победа по речиси две години

Возачот на Ферари, Шарл Леклер, триумфираше на денешната трка во Формула 1 за Големата награда на Велика Британија, забележувајќи ја својата прва победа од октомври 2024 година, а вкупно деветта во кариерата.

Второто место го освои британскиот возач од Мерцедес, Џорџ Расел, а на подиумот се искачи и клупскиот колега на Леклер, Луис Хамилтон.

Трката заврши со безбедносно возило на патеката откако Холанѓанецот Макс Верстапен, кој во тој момент беше на третото место, излета неколку круга пред крајот.

Лидерот во генералниот пласман Италијанец Кими Антонели, кој стартуваше од пол-позицијата и победи на саботниот спринт, заврши на 16. место по проблем со автомобилот и казна од пет секунди, што на крајот го остави без бодови.

Антонели води со 179 бодови, пред Расел (154) и Хамилтон (147).

Следната трка во календарот во Формула 1 е на 19 јули за Големата награда на Белгија.