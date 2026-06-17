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Неделник

Што можат да направат македонските екипи во европските купови?

Фудбал

17.06.2026

 Македонските претставници во првото коло од квалификациите од Конференциската лига ги добија ривалите на стартот од натпреварувањето. Освојувачот на Купот на Македонија Силекс од Кратово во првиот натпревар ќе гостува кај Динамо Минск, додека реваншот ќе го играат како домаќини во Скопје. Противникот на Силекс, кој беше еден од носителите важи и за фаворит.

Тетовска Шкендија ќе мора добрите европски резултати од ланската сезона на стартот да ги потврди против екипата на Европа од Гибралтар. Првиот натпревар тетовчани го играат на гости, а реваншот во Скопје.

Термини за одигрување на првиот натпревар е 9.јули, а реваншот се игра на 16.јули.

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