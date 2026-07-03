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Aлегри дојде, Елмас си замина од Наполи

Фудбал

03.07.2026

Калчолигашот Наполи го официјализираше денеска назначувањето на италијанскиот стратег Масимилијано Алегри за нов тренер на клубот од Неапол.

Алегри седнува на клупата на местото на Антонио Конте, кој го предводеше Наполи изминатите две сезони, освојувајќи ја титулата во 2025 година.

„Наполи го поздравува Масимилијано Алегри како главен тренер на првиот тим“, соопшти клубот од Неапол.

Откако претходно во два наврати ги предводеше Јувентус (2014/2019 и 2021/2024) и Милан (2010/2014 и 2025/2026), 58-годишниот Алегри потпиша тригодишен договор со Наполи.

Минатата сезона Наполи заврши второпласиран на табелата, додека Милан под водство на Алегри беше петтопласиран и остана без место во Лигата на шампиони, откако во последното коло загуби на домашен терен од Каљари со 1-2. Ден по шокантниот пораз, Алегри на 25 мај беше отпуштен, заедно со уште тројца членови на раководството

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