 Skip to main content
06.07.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 6 јули 2026
Неделник

Вечерва во рамките на проектот „Македонски филм. На големо платно“ на Агенцијата за филм на програмата е омнибусот „Скопје ремикс“

Филм

06.07.2026

Вечерва во „Синеплекс“, во рамките на јулската сесија од проектот „Македонски филм. На големо платно“ на Агенцијата за филм, на програмата е омнибусот „Скопје ремикс“, генерациски филм кој на едно место обедини 10 режисери со девет приказни, за едно Скопје кое веќе не постои, за можните реални или фиктивни минати, сегашни и идни проекции во и за овој град.

Дојдете на бесплатна проекција со пријателите во редовниот термин од 19 часот, кога низ разговор со неколкуте режисери ќе направиме вовед во оваа младешка филмска лектира.

Поврзани вести

Филм  | 06.07.2026
„Скопје ремикс“ вечерва бесплатно во „Синаплекс“
Филм  | 01.07.2026
Агенција за филм: „Македонски филм. На големо платно“ продолжува и во јули и август!
Филм  | 22.06.2026
Бесплатна проекција на „Домаќинство за почетници“ на Горан Столевски вечерва во Синеплекс