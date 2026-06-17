Специјална проекција на македонскиот филм „Самоуништување“ во Кинотека по повод 30 години од премиерата

По повод 30 години од премиерата на македонскиот филм „Самоуништување“, Кинотеката на Македонија ве поканува на специјална проекција на ова впечатливо остварување кое и денес останува препознатливо по својот автентичен хумор, социјална критика и живописни ликови. Проекцијата ќе се одржи на 19 јуни 2026 година, со почеток во 20:30 часот.

Во режија на Ербил Алтанај, по сценарио на Сашко Насев, филмот ја следи приказната за таксист кој, и покрај скромниот живот и секојдневните предизвици, успева да влијае врз луѓето околу себе и постојано да се наоѓа во необични и комични ситуации. Преку неговите доживувања, филмот создава слика за општеството и човековите слабости, раскажана со препознатлив македонски дух.

Во главните улоги настапуваат Јовица Михајловски, Катерина Коцевска и Оливер Митковски, заедно со низа истакнати актери кои придонесуваат за богатата атмосфера и незаборавните сцени што филмот ги направија омилен кај публиката.

Три децении по неговото прво прикажување, „Самоуништување“ останува важен дел од македонската филмска историја и сведоштво за едно време, еден менталитет и еден препознатлив филмски израз. Не ја пропуштајте можноста повторно да го погледнете на големото платно – ве очекуваме во Кинотеката на Македонија!