На 20 јуни „Кармина Бурана“ под отворено небо со над 200 уметници

Отворен концерт во Градскиот парк

На 20 јуни, со почеток во 21:00 часот, Оркестарот на Филхармонијата ќе ја изведе музичко-сценската кантата „Кармина Бурана“ од Карл Орф на голема отворена сцена во Градскиот парк. Настанот е свечена завршница на концертната сезона „Без филтер“ и ќе обедини над 200 уметници од регионот.

Регионална музичка елита на една сцена Оркестарот на Филхармонијата на РСМ Гостувачки музичари од Софиската филхармонија Музичари од Државниот симфониски оркестар од Солун Хор на Македонската опера и балет (МОБ) Детски хор „Пиколо“ Хор на Музичкото училиште од Солун Диригент е маестро Најден Тодоров (Бугарија), иницијатор на проектот кој претходно беше реализиран во Софија и Солун, а сега пристигнува и во Скопје, објави 4news.mk

Сопран: Ана Дурловски

Тенор: Николас Спанос (Грција)

Солист: Иво Јорданов (Бугарија)



Влез: слободен

Датум и време: 20 јуни, 21:00 часот

Локација: Градски парк, Скопје

Свечена завршница на сезоната „Без филтер“ со над 200 учесници на сцената.