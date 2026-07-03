„Скопје ремикс“ вечерва во Кинотека

СКОПЈЕ РЕМИКС

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НОВО МАКЕДОНСКО ВИДЕО – колектив на македонски режисери и филмски работници / Македонија / 2012 / 141 мин

„Скопје Ремикс“е амбициозен и иновативен филм од 2012 година, создаден од колектив на македонски режисери. Филмот се состои од десет кратки приказни кои се фокусираат на различни аспекти на животот во македонската престолнина, Скопје. Со својот уникатен пристап и разновидност, „Скопје Ремикс“ нуди свеж поглед на градот и неговите жители, прикажувајќи го во светлина која е истовремено реалистична и магична.

Главната сила на филмот лежи во неговата способност да ги обедини различните стилови и гласови на десетте режисери, создавајќи кохезивно и возбудливо кинематографско искуство. Секој сегмент носи свој уникатен тон и перспектива, од комични и сатирични, до драматични и емотивни.

Овој мултиперспективен пристап овозможува филмот да го прикаже Скопје како комплексен и разнолик град, исполнет со контрасти и парадокси.

Филмот ги комбинира елементите на реализмот и фантазијата, прикажувајќи го градот како место каде што секојдневието се среќава со необичното и неочекуваното. Темите кои се истражуваат во филмот вклучуваат љубов, идентитет, социјални неправди и човечка издржливост, секогаш со фокус на уникатниот урбан контекст на Скопје.

Секој сегмент е визуелно различен, со употреба на различни стилови и техники кои дополнително го збогатуваат визуелното искуство на гледачот. Од реалистични улични сцени до апстрактни и симболични кадри, филмот успева да го прикаже Скопје на начин кој е свеж и инспиративен.

Музиката и звукот во „Скопје Ремикс“ се исто така извонредно интегрирани, со внимателно избрани саундтрак-нумери кои го дополнуваат и зајакнуваат наративот. Звуците на градот, заедно со оригиналните музички композиции, создаваат богата и автентична аудиовизуелна атмосфера.

Во целина, „Скопје Ремикс“ е филм кој успева да го прикаже духот и енергијата на Скопје на начин кој е истовремено забавен и длабок. Со својата мултиперспективна структура и разновидни приказни, филмот нуди богат и комплексен поглед на животот во македонската престолнина. Ова дело на групата автори е значаен придонес во современата македонска кинематографија и заслужува да биде гледано и ценето од пошироката публика.

Проекции

Петок, 3 јули20:30

Оригинален јазик

150 ден

Улоги

Оливер Митковкси, Камка Тоциновски, Милан Тоциновски, Ана Стојановска, Јулија Милкова, Софија Куновска, Дејан Лилиќ