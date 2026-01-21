Салковски: Од 350 илјади аплицирани филмови во програмата „Перспективи“ на Берлиенале, „17“ прв го презентираа вчера на прес-конференција и тоа е голем успех за нас

Продуцентот Томи Салковски рече дека филмот е нетипичен за домашната кинематографија, ги отвора проблемите и дека сакале да покажат како живееме, односно дека секојдневно премолчуваме некакви работи што се случуваат.

Посочи дека во програмата „Перспективи“ на годинешниот 76. Берлински филмски фестивал посебен акцент е ставен на дебитантните филмови, тоа секогаш е интенција на големите фестивали да ги поделат дебитантските филмови, да не се натпреваруваат со супер ѕвездите и со супер продукциите, и дека тоа е секогаш неблагодарно.