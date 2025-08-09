 Skip to main content
09.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 9 август 2025
Неделник

Разговор со Флоријан Хофмајстер на програмата на „Дрим Шорт“ за третиот фестивалски ден

Филм

09.08.2025

Покрај проекциите во Паркот на поезијата, вечерва ќе се проектираат и останатите филмови од Студентската програма во Јуроп Хаус Струга.

Катчето за Виртуелна реалност во кафе бар Дуќан е активно од 16 часот. Додека, во 18 часот во Јуроп Хаус Струга публиката ќе има шанса да се запознае и разговара од блиску со еден од најважните кинематографи – Флоријан Хофмајстер.

Програма за 9 август (сабота)

Локација: Дуќан 13:00 – 16:00 Вмрежување во Дуќан 16:00 – 18:00 ВР Катче

Локација: Europe House Struga 18:00 Разговор со Флоријан Хофмајстер 20:00 Студентска програма Очи – Леона Јарикј, 5’Грчки кајсии – Јан Креватин, 20′ Невидлива сестра – Нели Рајала, 17′

Локација: Парк на поезијата, Струга 20:30 Проекции на филмови

Меѓународна програма Аларми – Николас Панеи, 17′

Регионална програма Мораме да зборуваме за Дилан – Умут Шилан Огурлу

Специјална програма „Соочување со минатото“ Хроничност – Алета Рајфиќ, 3′ Ибука, Правда – Џастис Рутикара, 23′

Национална програма Остров – Бранко Костески, 15′ Неми филмови – Крсте Господиновски, 16′

Локација: Кингстон 22:30 ОФФ Музичка програма: Диџеј сет на Чима

Фестивалот трае четири фестивалски денови – од седми до десетти Август на повеќе локации во Струга. Распоредот и програмата се достапни на социјалните мрежи и веб-страницата на „Дрим Шорт“ (www.dsff.mk). Влезот за сите настани е бесплатен.

