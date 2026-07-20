„Ослободување на Скопје“ во режија на Раде Шербеџија вчерва во Кинотека

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА СКОПЈЕ

Liberation of Skopje

Раде Шербеџија / DCP / 2016 / 110 мин

Скопје, 1941 година. Градот се наоѓа под окупација на германските сили и нивните бугарски сојузници. Во сенката на војната, единаесетгодишниот Зоран одблиску се соочува со суровоста на историското време и трагедиите што ги носи окупацијата. Неговиот татко е отсутен, борејќи се во редовите на партизанското движење, додека семејството се обидува да преживее во неизвесноста на секојдневието. Во таа сложена и противречна стварност, помеѓу мајката на Зоран и еден германски офицер постепено се развива необична емотивна блискост, која ќе ги отвори прашањата за љубовта, моралот и човечноста во време на војна.

Проекции

Понеделник, 20 јули20:30

Оригинален јазик

150 ден

Улоги

Раде Шербеџија, Мико Нусианен, Луција Шербеџија, Силвија Стојановска