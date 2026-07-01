Иранската кинематографија во фокус на Фестивалот„Преку езерото“

Петтото издание на Фестивалот на балкански и медитерански филм „Преку езерото“, кој годинава за првпат се одржува во три града: Дојран, Струмица и Гевгелија носи исклучително филмско доживување. Иранската кинематографија е во фокус на фестивалот, а публиката ќе има ретка можност да проследи и ексклузивна светска премиера.

Овие пет филма заедно ја илустрираат огромноста, ширината и амбицијата на современото иранско кино, секој од нив нудејќи посебен агол за меѓународните фестивалски програми.

„Портокаловата шума“ носи лирска, визуелно впечатлива интроспекција вкоренета во пејзажите на северен Иран, додека „Без претходен состанок“ ја користи интимната приказна за Иранка што се враќа од странство за да го истражи идентитетот, припадноста и културната разновидност со емоционална универзалност. „Проекционист“ служи како топло, носталгично љубовно писмо до самото кино, а „Капетан“, пак, ја продолжува традицијата на социјално свесна драма со тоа што им оддава почит на медицинските сестри и децата со рак, доставувајќи хуманистичка, ликовна нарација што лесно се вклопува во фестивалските насоки фокусирани на човековите права и здравјето.

„Коцкарот“ го турка иранското жанровско кино на смела нова територија како сајбер-трилер заснован на вистински случај на дигитална војна, допирајќи се до глобалните вознемирености околу податоците, довербата и невидливите непријатели.

Заедно, овие филмови ја демонстрираат способноста на иранската индустрија да се движи помеѓу поетскиот реализам, интимната социјална драма, мета-кинематската носталгија, етичкиот хуманизам и висококонцептуалниот трилер.

Во рамките на фестивалот ќе се одржи и панел дискусија на тема „Кој ќе ја режира иднината на современиот ирански филм?- Може ли иранскиот филм да се носи со предизвиците на модерното живеење?“