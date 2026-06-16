Ана Стојаноска ќе ја претставува Македонија на Јуниорскиот Евросонг 2026 со песна на Никола Мицевски и Илчо Нечовски

Македонската радио телевизија со задоволство објавува дека Ана Стојаноска е избрана да ја претставува Македонија на Јуниорскиот Евросонг 2026, кој ќе се одржи на 24 октомври 2026 година во Валета, Малта.

Ана беше избрана по спроведена аудиција за избор на претставник на нашата земја. По внимателно разгледување и преслушување на настапите на кандидатите, стручната жири-комисија донесе едногласна одлука, препознавајќи ги вокалните способности, сценската појава и уметничкиот потенцијал на Ана.

Композицијата со која Македонија ќе настапи на Јуниорскиот Евросонг 2026 е дело на Никола Мицевски, едно од најпочитуваните и најуспешни имиња на македонската музичка сцена. Песната беше избрана преку отворен конкурс за автори, при што жири комисијата исто така донесе едногласна одлука во корист на композицијата на Мицевски.

Никола Мицевски е моќна креативна сила со импресивен авторски опус и важи за еден од најистакнатите македонски композитори, аранжери и музички продуценти. Неговата музика носи препознатлива емоционална длабочина, силен мелодиски идентитет и префинет продукциски израз, со што неговото творештво остава значаен белег во современата македонска музика. Со своето искуство, музичка сензибилност и способност да создава песни кои ја поврзуваат емоцијата со современиот звук, Мицевски носи силна уметничка основа во македонската евровизиска приказна.

Текстот на песната е дело на Илчо Нечовски, познат на пошироката јавност како дел од популарниот македонски бенд „Дупер“. Како автор и изведувач, Нечовски е препознатлив по својот современ лирски израз, автентичност и способност личната емоција да ја преточи во јазик што е директен, младешки и близок до публиката. Неговиот придонес ѝ дава на песната свеж поетски глас, внесувајќи топлина, искреност и современа сензибилност во нејзината порака.

Македонската песна за Јуниорскиот Евросонг 2026 ги обединува талентот на Ана Стојаноска со искуството и креативноста на авторскиот тим. Преку гласот на Ана, музичката визија на Никола Мицевски и лирската чувствителност на Илчо Нечовски, Македонија има за цел да претстави песна со емоција, енергија и силна порака за младата публика ширум Европа.

Повеќе детали за песната и за официјалното претставување ќе бидат објавени наскоро од страна на Македонската радио телевизија.