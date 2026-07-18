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19.07.2026
Републиканка на денот
19.07.2026
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Гром усмрти речиси 100 овци на швајцарските Алпи
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Нема активни пожари
18.07.2026
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Зинедин Зидан ќе ја преземе функцијата селектор на Франција од Дидие Дешан на 1 септември
18.07.2026
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Воведување македонски јазик во регионот Пиемонт, Италија – потпишан договор меѓу Делчево, Македонска Каменица и Рикалдоне
18.07.2026
Здравје
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Стручни лица во ИЈЗ викендов ги анализираат примероците од водата во Гостивар
18.07.2026
Свет
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Советот на Персискиот Залив ги осудува „воените злосторства“ извршени од Иран
18.07.2026
Фудбал
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Пред големото финале го прашаа Меси за познатата фотографија со Јамал: „Животот е чуден“
18.07.2026
Фудбал
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18.07.2026
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Финалето Шпанија – Аргентина ги урна сите рекорди: Просечен билет чини околу 9.900 евра
18.07.2026
Свет
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Четворица вработени на аеродромот во Франкфурт се заразиле со маларија
18.07.2026
Балкан
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Учење грчки јазик на ФБ-страницата на амбасадата во Скопје, „Виножито“ ги нуди своите македонско-грчки речници
18.07.2026
Свет
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Иран нападна енергетски објекти во Кувајт, Бахреин пресретна ракети
18.07.2026
Фудбал
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МОК нема да преземе мерки против Инфантино поради случајот со Балогун
18.07.2026
Фудбал
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Меси направи чекор кон „Златната копачка“ – води пред Мбапе пред големото финале
18.07.2026
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18.07.2026
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Невреме го погоди јужниот дел на Загреб
18.07.2026
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18.07.2026