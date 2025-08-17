Skip to main content
17.08.2025
Најнови вести
Недела, 17 август 2025
18.08.2025
Републиканка на денот
18.08.2025
Најнови вести
Македонија
|
На независните кандидати ќе им бидат потребни само два потписа од избирачи за учество на локалните избори, одлучи ДИК
17.08.2025
Свет
|
Зеленски на Х: Историска е одлуката на САД да се обиде да обезбеди безбедносни гаранции за Украина
17.08.2025
Останати спортови
|
Македонските одбојкари изборија пласман на Европското првенство 2026
17.08.2025
Кошарка
|
Без Миловановиќ на средбата против Унгарија
17.08.2025
Кујнски тефтер
|
Трик за најбрзо лупење на печени пиперки
17.08.2025
Свет
|
Билд: Трамп сака утре прво да има тет-а-тет средба со Зеленски, а потоа и со европските лидери
17.08.2025
Свет
|
„Коалиција на подготвените“: Доколку нема мир, да се зголемат санкциите врз Русија
17.08.2025
Македонија
|
Тошковски со превентивна кампања за повозрасните: Граѓаните да не наседнуваат на измами со лажни сообраќајки, веднаш да пријават во полиција
17.08.2025
Хроника
|
Во Штипската болница вчера бил донесен работник од Бангладеш, се повредил при работа
17.08.2025
Свет
|
САД и Израел сакаат да ги прекинат мировните операции на ОН во Либан, Европа се протививи
17.08.2025
Свет
|
Најмалку 21 лице загина чекајќи хуманитарна помош во Газа
17.08.2025
Останати спортови
|
Фетел за прописите од 2026 година: Тоа е капка во океанот, автомобилите треба да бидат 200 кг полесни
17.08.2025
Кујнски тефтер
|
Посни палачинки од само две состојки
17.08.2025
Фудбал
|
Асенсио ќе потпише тригодишен договор со Астон вила
17.08.2025
Свет
|
Виткоф: Путин за првпат се согласи на безбедносни гаранции за Украина
17.08.2025
Свет
|
„Ер Канада“ од вечерва започнува со постепено обновување на летовите по штрајкот на кабинскиот персонал
17.08.2025
Свет
|
И Украина и Русија бараат работи што не можат да ги добијат, тврди Рубио
17.08.2025
Свет
|
Виткоф: Путин за првпат се согласи на безбедносни гаранции за Украина
17.08.2025
Свет
|
Фон дер Лајен и Зеленски од Брисел: Важно е војната да запре, а Украина да добие безбедносни гаранции
17.08.2025
Свет
|
Трамп: Голем напредок околу Русија, следете!
17.08.2025