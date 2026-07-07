 Skip to main content
07.07.2026
Република Најнови вести
Вторник, 7 јули 2026
Неделник

Нова можност за пациентите со камења во бубрезите: Современа ендоскопска технологија на Kлиниката за урологија

Здравје

07.07.2026

Клиника за урологија

Од ЈЗУ Универзитетска клиникза за урологија – Скопје информираа дека на покана на директорот, науч. сор. д-р Башким Шабани, Универзитетската клиника за урологија ја посетиле претставници на компанијата Vathin – еден од водечките производители на современа уролошка ендоскопска опрема.

Во рамки на посетата биле презентирани и демонстрирани најновите флексибилни уретероскопи од нова генерација – технологија која овозможува третман и на сложени камења во бубрезите и уретерот без хируршки рез.

Од таму, како предности за пациентите кои се значајни ги посочија:

минимално инвазивен пристап;
помала болка;
побрзо закрепнување;
пократок престој во болница;
побрзо враќање во секојдневните активности.

За пациентите со големи или комплексни камења, кои понекогаш бараат повторувачки интервенции, од Клиниката велат дека оваа технологија претставува можност за современ и поефикасен третман.

„Универзитетската клиника за урологија изрази интерес за воведување на оваа опрема, со цел пациентите во Македонија да имаат пристап до современи методи на лекување според највисоките светски стандарди. Современата урологија е насочена кон помалку инвазивни процедури, побрзо закрепнување и подобар квалитет на живот за пациентите“, нагласија од Клиниката за урологија.

Поврзани вести

Здравје  | 25.06.2026
На Урологија презентиран нов метод за откривање микроскопски траги од тумор во крвта и кога КТ и МР не покажуваат промени
Македонија  | 12.08.2025
Вработените на Урологија се откажале од субвенции за мобилни телефони за да купат клими за болничките соби
Македонија  | 12.08.2025
Целосно е реновирано болничкото одделение на Клиниката за урологија