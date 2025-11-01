 Skip to main content
01.11.2025
Република Најнови вести
Сабота, 1 ноември 2025
Неделник

Во 2026 дури 7 до 10 продолжени викенди

Живот

01.11.2025

Во 2026-та година ќе има вкупно 7 продолжени викенди за сите граѓани, а за граѓаните од православна вероисповед има дополнително уште три, односно вкупно 10.

Во продолжение следува листата со неработни денови и државни празници во 2025 година:

За сите граѓани:

  • 01 јануари (четврток), Нова година
  • 07 јануари (среда), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар
  • 20 март (петок), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
  • 13 април (понеделник), вториот ден на Велигден според православниот календар
  • 01 Мај (петок), Ден на трудот
  • 24 Мај (недела) „Св. Кирил и Методиј“- Ден на сесловенските просветители, неработен ден е 25 мај (понеделник)
  • 02 Август (недела), Ден на Републиката, односно неработен ден е 3 август (понеделник)
  • 8 Септември (вторник), Ден на независноста
  • 11 Октомври (недела), Ден на народното востание, односно неработен ден е 12 октомври (понеделник)
  • 23 Октомври (петок), Ден на македонската револуционерна борба
  • 8 Декември (вторник), „Св. Климент Охридски”

За граѓаните од православна вероисповед:

  • 06 јануари (вторник), Бадник, ден пред Божиќ
  • 19 јануари (понеделник), Богојавление (Водици)
  • 10 април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден
  • 29 мај (петок), Духовден, петок пред Духовден
  • 28 август (петок), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед:

  • 6 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден
  • 01 ноември (недела), Празникот на сите светци
  • 25 декември (петок), првиот ден на Божиќ

За граѓаните од муслиманска вероисповед:

  • 27 мај (среда), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на албанската заедница во РСМ:

  • 22 ноември (недела), Ден на албанската азбука

За граѓаните припадници на српската заедница во РСМ:

  • 27 јануари (вторник), Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РСМ:

  • 08 април (среда), Меѓународен ден на Ромите 

За граѓаните припадници на влашката заедница во РСМ:

  • 23 мај (сабота), Национален ден на Власите 

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РСМ:

  • 21 септември (понеделник), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур 

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РСМ:

  • 28 септември (понеделник), Меѓународен ден на Бошњаците 

За граѓаните припадници на турската заедница во РСМ:

  • 21 декември (понеделник), Ден на настава на турски јазик  

