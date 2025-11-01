Во 2026 дури 7 до 10 продолжени викенди

Во 2026-та година ќе има вкупно 7 продолжени викенди за сите граѓани, а за граѓаните од православна вероисповед има дополнително уште три, односно вкупно 10.
Во продолжение следува листата со неработни денови и државни празници во 2025 година:
За сите граѓани:
- 01 јануари (четврток), Нова година
- 07 јануари (среда), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар
- 20 март (петок), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
- 13 април (понеделник), вториот ден на Велигден според православниот календар
- 01 Мај (петок), Ден на трудот
- 24 Мај (недела) „Св. Кирил и Методиј“- Ден на сесловенските просветители, неработен ден е 25 мај (понеделник)
- 02 Август (недела), Ден на Републиката, односно неработен ден е 3 август (понеделник)
- 8 Септември (вторник), Ден на независноста
- 11 Октомври (недела), Ден на народното востание, односно неработен ден е 12 октомври (понеделник)
- 23 Октомври (петок), Ден на македонската револуционерна борба
- 8 Декември (вторник), „Св. Климент Охридски”
За граѓаните од православна вероисповед:
- 06 јануари (вторник), Бадник, ден пред Божиќ
- 19 јануари (понеделник), Богојавление (Водици)
- 10 април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден
- 29 мај (петок), Духовден, петок пред Духовден
- 28 август (петок), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)
За граѓаните од католичка вероисповед:
- 6 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден
- 01 ноември (недела), Празникот на сите светци
- 25 декември (петок), првиот ден на Божиќ
За граѓаните од муслиманска вероисповед:
- 27 мај (среда), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам
За граѓаните припадници на албанската заедница во РСМ:
- 22 ноември (недела), Ден на албанската азбука
За граѓаните припадници на српската заедница во РСМ:
- 27 јануари (вторник), Свети Сава
За граѓаните припадници на ромската заедница во РСМ:
- 08 април (среда), Меѓународен ден на Ромите
За граѓаните припадници на влашката заедница во РСМ:
- 23 мај (сабота), Национален ден на Власите
За граѓаните припадници на еврејската заедница во РСМ:
- 21 септември (понеделник), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур
За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РСМ:
- 28 септември (понеделник), Меѓународен ден на Бошњаците
За граѓаните припадници на турската заедница во РСМ:
- 21 декември (понеделник), Ден на настава на турски јазик