 Skip to main content
24.07.2026
Република Најнови вести
Петок, 24 јули 2026
Неделник

Снег на Пелистер и во лето

Живот

24.07.2026

Од Националниот парк „Пелистер“ објавија дека токму ваквите временски изненадувања се доказ зошто Пелистер со право го носи епитетот крал на планините во Македонија.

Снег на Пелистер и во лето. Затоа Пелистер е кралот на планините во Македонија. Истовремено е убав и моќен, но и не секогаш предвидлив во своите намери со кои сака да ни покаже дека мора да го почитуваме“, порачаа од Националниот парк.

Тие упатија благодарност и до вработените во пунктот на Националната радиодифузија на Врв Пелистер, кои редовно ги известуваат за сите временски промени и природни појави на Баба Планина.

Фотографиите се на Оливер Тарасовски, а тие ја доловуваат ретката летна снежна покривка и уште еднаш потсетуваат дека временските услови на високите планини можат нагло да се променат, без разлика на годишното време.

Поврзани вести

Кошарка  | 16.07.2026
Пелистер направи реконструкција, нов тренер, претседател и спортски директор
Фудбал  | 24.05.2026
Победи за Брера и Пелистер во последното коло
Ракомет  | 08.05.2026
Битола врие: „Чкембари“ жестоко ги пречекаа пелистерци