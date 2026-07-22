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22.07.2026
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Среда, 22 јули 2026
Неделник

Утре сончево, од петок нов пад на температурите

Сервиси

22.07.2026

Времето утре ончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, соопшти УХМР.

Во Скопје, сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен северен ветер.

Во петок под влијание на влажен бран ќе има повремени врнежи од дожд, локално пообилни (над 15 l/m²). Наместа врнежите ќе бидат проследени со појава на грмежи и засилен ветер, а температурата значително ќе опадне. Во деновите од викендот ќе има ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во постепен пораст. Во понеделник повторно се очекува локална појава на нестабилност.

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