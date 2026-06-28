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28.06.2026
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Недела, 28 јуни 2026
Неделник

До вторник ќе биде топло, потоа облачно со повремени врнежи од дожд

Сервиси

28.06.2026

До вторник времето ќе биде сончево и многу топло со мала локална облачност. Под влијание на циклонска активност од вторник од попладневните часови, ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд.

Локално ќе има услови за појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.

Според УХМР, наместа ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пороен дожд, електрични празнења, силен ветер и појава на град.

Ќе дува умерен повремено засилен ветер претежно од северен правец, кој од четврток ќе биде поизразен долж Повардарието и повремено наместа ќе надминува брзина од 50 км/ч.

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