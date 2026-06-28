 Skip to main content
28.06.2026
Република Најнови вести
Недела, 28 јуни 2026
Неделник

Иранската револуционерна гарда ги потврди нападите врз Кувајт и Бахреин како одговор на американските напади врз Иран

Свет

28.06.2026

Иранската Гардат на исламската револуција соопшти дека синоќа ги нападнал Бахреин и Кувајт, како одговор на американските напади врз Иран и се заканил дека „целосно ќе ги запре“ преговорите со САД доколку Вашингтон продолжи да извршува напади.

Во соопштение објавено од државниот весник „Иран“, Гардата посочи дека ја нападнала Петтата флота на американските поморски сили, како и воздухопловната база „Ал Асад“ во Кувајт.

Но, непријателот знае дека кршењето на примирјето ќе доведе до целосно прекинување на започнатите процеси“, додадоа од корпусот на гардата.

Пораката на гардата беше најострата закана за прекин на дијалогот откако САД и Иран потпишаа прелиминарен договор за запирање на непријателствата (Меморандум за разбирање во Исламабад). Тоа отвори 60-дневен прозорец за преговори за трајно решение на конфликтот, забележуваат светските агенции.

Министерството за надворешни работи на Иран соопшти дека САД нападнале радарски локации на јужниот брег на Исламската Република преку ноќ, нарекувајќи ги нападите кршење на меморандумот од Исламабад 

Поврзани вести

Свет  | 28.06.2026
Кувајт и Бахреин соопштија дека Иран ги нападнал со ракети и беспилотни летала
Свет  | 28.06.2026
Американски авиони извршија нови напади во Иран
Фудбал  | 27.06.2026
Ибрахимовиќ бесен на ВАР: Го украдоа сонот на цела една нација