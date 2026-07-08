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08.07.2026
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Среда, 8 јули 2026
Неделник

Совршен летен десерт без печење

Кујнски тефтер

08.07.2026

Кога летните температури достигнуваат максимум, ретко кој сака да поминува време покрај загреана рерна. Токму затоа десертите што не бараат печење се вистински хит – се приготвуваат брзо, лесни се и совршено освежуваат кога ќе посакате нешто благо.

Овој кремаст леден колач со освежителен вкус на лимон привлече големо внимание бидејќи се подготвува од само три основни состојки. Не ви е потребен миксер, ниту посебно кулинарско искуство, а резултатот е неодоливо кремаст десерт кој буквално се топи во уста.

Потребни состојки:
250 г бисквити
800 мл засладено кондензирано млеко
180 мл свежо исцеден сок од лимон


За декорација (по желба):
мелени бисквити
рендана кора од лимон
неколку листови свежо нане

Приготвување:
Во поголем сад измешајте ги засладеното кондензирано млеко и свежо исцедениот сок од лимон. Мешајте додека смесата не стане погуста и не добие мазна, кремаста текстура. Лимонот природно ќе го згусне кремот, па нема потреба од варење, желатин или други средства за згуснување.

Калапот обложете го со проѕирна фолија за полесно да го извадите колачот по ладењето. На дното нанесете тенок слој од кремот, па наредете ред бисквити. Продолжете со ред крем и ред бисквити сè додека не ги потрошите сите состојки. Завршете со слој крем.

Покријте го колачот и оставете го во фрижидер најмалку неколку часа за добро да се излади и бисквитите да ја впијат кремастата смеса. Најдобар вкус ќе добие ако отстои во фрижидер преку ноќ.

Изладениот колач внимателно извадете го од калапот, декорирајте го по желба со мелени бисквити, рендана кора од лимон или свежо нане, а потоа исечете го на коцки и послужете.

Лесен, освежителен и неверојатно едноставен за подготовка, овој десерт е идеален избор за топлите летни денови кога сакате нешто благо, а не сакате да ја вклучувате рерната.

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