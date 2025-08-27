Подгответе: Некогаш се викаше ориз сега модерно рижото

Ако барате здрав и вкусен оброк што се подготвува брзо и лесно, тогаш ова рижото со зеленчук е идеален избор за вас. Комбинацијата од свежи или замрзнати зеленчуци, кремаста структура и богат вкус го прават овој рецепт совршен како главно јадење или прилог. Подгответе го за помалку од 30 минути и уживајте во секој залак!

Состојки (за 4 лица):

1 главица кромид

2 моркови

2 црвени пиперки

2 зелени пиперки

300 грама ориз

1,2 л врела вода (по потреба може и повеќе)

100 мл павлака за готвење

Сол

Црн бибер

Маслиново масло



Подготовка:

Исечкајте го кромидот на ситни коцки, морковите и пиперките на лентички.

Загрејте маслиново масло во подлабока тава или тенџере. Додадете го кромидот и пржете додека не омекне. Потоа додадете ги морковите и пржете уште 1–2 минути. Додадете ги пиперките и малку посолете.

Додадете го оризот и кратко пропржете го со зеленчукот. Почнете постепено да додавате врела вода, мешајќи повремено, сè додека оризот не омекне (околу 20–25 минути на тивок оган). Внимавајте да не остане рижотото премногу течно или оризот да биде преварен — додавајте вода по потреба. Зачинете со сол и бибер по вкус.

Кон крајот на готвењето, кога оризот е речиси целосно сварен, додадете ја павлаката. Добро промешајте за да се соедини смесата.

Послужување:

Ова рижото е одлично како лесен самостоен оброк, но исто така се вклопува совршено и како прилог со месо или риба.

Фото: Фрипик