Во Германија измерен апсолутен температурен рекорд!

Германија денес постави апсолутен температурен рекорд со 41,3 степени Целзиусови, што беше забележано во еден округ на градот Сарбрикен на западот од земјата, според прелиминарните податоци од Метеоролошката служба (DWD). „Оваа вредност е достигната во Германија за прв пат“ откако започнаа метеоролошките мерења, соопшти службата на мрежата Bluesky.

Претходниот температурен рекорд од 41,2 степени Целзиусови беше забележан во Германија на 25 јули 2019 година. „И сосема е можно оваа температура повторно да се достигне утре (сабота), ако не и малку да се надмине“, изјави за АФП Уве Баумгартен, метеоролог во DWD.