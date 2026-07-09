Најмалку 28 загинати во пожарот во кинеската фабрика за чевли во градот Џинџијанг

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Најмалку 28 лица загинале во пожарот во фабриката за обувки „Фуџијан Хуитенг Шус“ во кинескиот град Џинџијанг во покраината Фуџијан, јавува Ксинхуа.

Според претходното соопштение на кинеските власти, пожарот избувнал четири минути по полноќ по локално време во повеќекатницата во која била сместена фабриката.

Првите резултати од истрагата покажуваат дека пожарот избувнал на првиот кат (приземје) од зградата.

Пламените се ширеле со голема брзина бидејќи зградата содржела големи количества лесно запаливи материјали, ткаенини и лепило што се користат во производството на обувки, а голем број работници биле заробени на покривот од зградата.

Кинеското Министерство за вонредни ситуации претходно соопшти дека испратило работен тим во градот Џинџијанг, во покраината Фуџијан, за да го координира гаснењето на големиот пожар и спасувачки операции во фабрика за чевли, во кој имаше смртни случаи и повредени.

На местото на несреќата биле упатени 35 возила со 183 пожарникари и спасувачи.

Властите започнаа истрага за да се утврди причината за пожарот и да се спречат слични инциденти во иднина.

Кинескиот претседател Шји Џинпинг денеска нареди максимални напори за пребарување и спасување по пожарот во фабриката за чевли во градот Џинџијанг, а побара и брзо утврдување на причината за несреќата и одговорните строго да бидат казнети, јавува Ксинхуа.

Истакнувајќи дека од почетокот на годината во Кина се случиле неколку сериозни несреќи на работното место, Шји им нареди на сите региони и надлежни институции да извлечат сериозни лекции од овие настани, подобро да го координираат развојот и безбедноста и постојано да бидат внимателни кога станува збор за безбедноста при работа.

Тој побара сите безбедносни ризици и потенцијални опасности да бидат темелно идентификувани и елиминирани, мерките за безбедност при работа да се спроведуваат доследно, сериозните несреќи да се спречат решително и животите на луѓето и нивниот имот ефикасно да се заштитат.

Кинескиот премиер Ли Чијанг ѝ наложи на Канцеларијата на Комисијата за безбедност при работа на Државниот совет да им наложи на локалните власти да спроведат темелни инспекции на ризиците по безбедноста при работа и да преземат решителни мерки за спречување на сериозни несреќи.

Министерството за вонредни ситуации испрати експертски тим на местото на несреќата за да ја координира операцијата за спасување, додека властите на покраината Фуџијан ангажираа дополнителни ресурси за лекување на повредените и чистење на последиците од пожарот.