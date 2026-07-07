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Ковчегот со посмртните останки на иранскиот ајатолах Али Хамнеи пристигна во ирачкиот град Наџаф

Свет

07.07.2026

X / KHAMENEI.IR | فارسی

Ковчегот со посмртните останките на убиениот врховен лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи денеска пристигна во светиот шиитски град Наџаф во Ирак.

Премиерот на Ирак, Али ал Заиди, високи функционери, шиитските верски водачи учествуваа во церемонијалниот пречек на останките на Хамнеи на меѓународниот аеродром Наџаф.

Предвидено е утре да продолжи погребната церемонија во Наџаф, каде пристигна и иранскиот претседател Масуд Пезешкијан..

Хамнеи на 9 јули ќе биде погребан во неговиот роден град Машхад. Тој беше убиен на 28 февруари, на првиот ден од американско-израелски воздушен напад врз неговата официјална резиденција во Техеран.

МИА

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