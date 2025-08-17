 Skip to main content
17.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 17 август 2025
Неделник

„Ер Канада“ од вечерва започнува со постепено обновување на летовите по штрајкот на кабинскиот персонал

Свет

17.08.2025

Фото: Freepik

Најголемата канадска авиокомпанија „Ер Канада“ денеска објави дека од денеска постепено продолжува со летови, по владата интервенција за завршување на штрајкот на 10.000 членови на кабинскиот персонал, што започна во саботата и ги парализираше нејзините операции.

Канадскиот одбор за индустриски односи (CCRI) „ѝ наложи на „Ер Канада“ да ги продолжи операциите и сите членови на кабинскиот персонал во „Ер Канада“ и „Ер Канада Руж“ (подружница на нискобуџетните авиокомпании на „Ер Канада“) да се вратат на работа до 14 часот (20 часот по источноевропско време) на 17 август 2025 година“, се наведува во соопштението на „Ер Канада“.

Авиокомпанијата планира постепено да ги продолжува летовите почнувајќи од вечерва. Ќе бидат потребни неколку дена за работењето да се врати во нормала, а некои летови веројатно ќе бидат откажани во следните седум до десет дена, предупредуваат оттаму.

Вчера рано утрината екипажите на „Ер Канада“ одбија да работат поради ниските плати, а штрајкот резултираше со откажување на стотици летови.

Канадскиот синдикат на јавни службеници (SCFP), кој ги претставува, предупреди дека неговите членови ќе продолжат со штрајкот сè додека владата не ги принуди да се вратат на работа.

Покрај зголемувањето на платите, барањата на синдикатот се однесуваат на неплатената работа на терен, за која велат дека е особено важна за време на качувањето во авионите.

„Ер Канада“ превезува 130.000 патници дневно и поврзува 180 градови низ целиот свет со директни летови.

Поврзани вести

Свет  | 16.08.2025
Штрајк на кабинскиот персонал на авиокомпанијата „Ер Канада“ приземји стотици авиони
Економија  | 05.08.2025
Николоски – Сориано Ортиз: Авиолиниите Скопје – Мадрид и Скопје- Барселона се одлична можност за подoбрување на соработката меѓу двете држави
Економија  | 04.08.2025
Мицкоски за субвенционираните летови: Имаме нови 16 лини, буџетот за истите е зголемен на 250-260 милиони денари за ова година