Арагчи: Опасен преседан се најавите на Трамп за користење запленети ирански средства

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, денеска оцени дека намерата на американскиот претседател, Доналд Трамп, да ги искористи замрзнатите ирански средства за покривање на штетите на бродови погодени во напади на иранските сили во Персискиот Залив претставува „опасен преседан“.

Запленувањето средства на друга држава за подмирување идни побарувања…претставува опасен преседан, напиша Арагчи на социјалната мрежа „Икс“.

Претходно синоќа Трамп изјави дека Иран ќе биде „финансиски одговорен за каква било штета на бродови или товар“ во контекст на спорот околу Ормутската Теснина.

Од овој момент, секоја штета нанесена на бродови, товар или на што било поврзано со нив ќе биде покриена со ирански средства што САД ги поседуваат и ги контролираат, напиша Трамп на својата социјална мрежа „Трут Соушал“.(МИА)