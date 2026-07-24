 Skip to main content
24.07.2026
Република Најнови вести
Петок, 24 јули 2026
Неделник

Неисправна вода за пиење и во Крушево

Сервиси

24.07.2026

Од РЦУК – Битола го пренесуваат известувањето од Центарот за јавно здравје – Прилеп дека по примероците земени на 20.07.2026 година, водата од чешмите Св. Петка, Крајпатна бензинска, реонот на Црешово Топче, Стара Црква и реонот под хотел Монтана (Општина Крушево) е микробиолошки неисправна за пиење, соопшти предмалку ЦУК.

Од ЈП „Комуна“ – Крушево известуваат дека, поради бактериолошката неисправност на водата, за пиење треба да се користи флаширана вода, а за готвење и миење се препорачува водата пред употреба да се преврива најмалку 10 минути.

Поврзани вести

Култура  | 21.07.2026
Со метална конструкција на галериите со витражи и стакла се заштитува „Македониумот“ во Крушево од протекување
Хроника  | 21.07.2026
Тројцата осомничени за загадувањето на водата во Гостивар изведени пред судија
Македонија  | 21.07.2026
Инспектори на АХВ прават контрола со каква вода работат угостителските објекти во Гостивар