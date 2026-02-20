Администрацијата на Трамп планира да изгради база за 5.000 војници во Газа

Администрацијата на Трамп планира да изгради воена база за 5.000 војници во Газа, распространета на 140 хектари, дознава британскиот весник „Гардијан“.

Според договорите на Одборот за мир, до кои „Гардијан“ дошол, станува збор за оперативна воена база за идните Меѓународни сили за стабилизација (МСС), кои треба да бидат мултинационални.

МСС е дел од Одборот за мир што треба да управува со Газа.

Одборот го предводи американскиот претседател Доналд Трамп, а делумно го управува неговиот зет Џаред Кушнер.

Плановите што ги разгледа „Гардијан“ предвидуваат фазна изградба на воена база со димензии 1.400 на 1.100 метри, опкружена со 26 оклопни набљудувачки места на приколки, полигон за лесно оружје, бункери и складиште за воена опрема.

Целата база ќе биде опкружена со бодликава жица.

Плановите предвидуваат мрежа од бункери, секој со димензии шест метри на четири метри и висина од 2,5 метри, со сложени системи за вентилација во кои војниците можат да влезат за заштита.

Базата е наменета да се наоѓа на сув дел од рамнината во јужна Газа, покриен со јавор и бел чемпрес.

Областа е исто така покриена со парчиња искривен метал, резултат на години израелско бомбардирање.

Извор запознаен со планот изјави за Гардијан дека мала група понудувачи, меѓународни градежни компании со искуство во воени зони, веќе го посетиле местото.

Советот за безбедност на ОН го овласти Одборот за мир да формира привремена МСС во Газа, за која ОН вели дека ќе има задача да ја обезбеди границата на Газа и да го одржи мирот во областа.

Се очекува силите да ги штитат цивилите и да ги обучуваат и поддржуваат „докажаните палестински полициски сили“.

Не е јасно какви би биле правилата на ангажман за МСС во случај на борби, ново израелско бомбардирање или напад на Хамас.

Исто така, не е јасно каква улога треба да игра МСС во разоружувањето на Хамас, услов што Израел го постави за континуираната реконструкција на Газа.

Иако повеќе од 20 земји аплицираа да се приклучат на Одборот, поголемиот дел од светот се држеше настрана.

Иако беше основан со одобрение од ОН, повелбата на организацијата се чини дека му дава на Трамп трајно водство и контрола, пишува Гардијан.

Експертите велат дека структурите за финансирање и управување се нејасни, а неколку изведувачи му кажаа на Гардијан дека разговорите со американските претставници често се водат преку апликацијата за мобилни телефони „Сигнал“, а не преку владина е-пошта.

Според извор од Гардијан запознаен со процесот на склучување договори, договорниот документ за воената база е издаден од Одборот за мир и е подготвен со помош на американските службеници за склучување договори.

Не е јасно кој е сопственик на земјиштето на кое ќе се гради воениот комплекс, но голем дел од јужниот дел на Појасот Газа моментално е под израелска контрола.

Службеници на Централната команда на САД, која е задолжена за Блискиот Исток, му рекоа на Гардијан да ги упати сите прашања во врска со воената база до Одборот за мир.

Службеник на администрацијата на Трамп одби да разговара за договорот за воената база: „Како што рече претседателот, нема да има американски војници на терен. Нема да разговараме за протечените документи“.