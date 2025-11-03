Лабудовиќ се заблагодари за поддршката и му ја честита победата на Герасимовски

Кандидатот за градоначалник на Центар, Мирослав Лабудовиќ, му ја честита победата на Горан Герасимовски во Центар.

Му посакувам успех во вршењето на функцијата и искрено се надевам дека во наредниот период Центар ќе добие конкретни резултати за граѓаните. На сите кои ми ја дадоа довербата, од срце ви благодарам. Благодарност до сите членови, симпатизери и поддржувачи на Движењето ЗНАМ за Наша Македонија, кои со искрена енергија и верба во промените застанаа зад оваа визија. Голема благодарност и до нашите коалициски партнери од ВМРО-ДПМНЕ и ВЛЕН, за поддршката и соработката, напиша тој на Фејсбук.

Тој му се заблагодари на неговиот тим и на секој човек кој беше дел од оваа борба.