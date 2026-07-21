 Skip to main content
21.07.2026
Република Најнови вести
Вторник, 21 јули 2026
Неделник

Ѓорѓиевски: Завршени речиси 40% од градежните работи за изградба на пречистителната станица за Скопје

Скопје

21.07.2026

Скопје го гради својот најголем еколошки штит, објави градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

Проектот кој со децении беше само неопходност и надеж, денес забрзано се гради и станува реалност.

Пречистителната станица за Скопје е најголемиот и најсовремен еколошки проект во Македонија, комплексен зафат кој опфаќа изградба на околу 60 објекти кој ќе донесе историска промена во заштитата на Вардар, животната средина и здравјето на граѓаните. По првичниот застој, предизвикан од незавршени административни процедури, неусвоени детални урбанистички планови, експропријација на земјиштето и задоцнети плаќања кон изведувачот, денес изградбата се одвива со забрзана динамика и согласно планираниот работен план. Речиси 40% од градежните работи се веќе завршени, вели Ѓорѓиевски.

Согласно договорот склучен меѓу ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје и изведувачот, завршувањето на градежните активности е предвидено во првата половина на 2028 година.
Потоа следуваат две години пробна работа, која треба да заврши во првата половина на 2030 година.

Ова значи почист Вардар, поздрава животна средина и посигурна иднина за генерациите што доаѓаат. Најголемиот еколошки проект во Македонија забрзано напредува, затоа што Скопје заслужува чиста, модерна и европска иднина – вели Ѓорѓиевски.

Поврзани вести

Скопје  | 05.07.2026
Пожарот во Кисела Вода е ставен под контрола, еден пожарникар е пренесен на клиника
Скопје  | 26.05.2026
Доаѓаме директно кај вас – Ѓорѓиевски почнува директни средби со скопјани
Скопје  | 05.05.2026
Ѓорѓиевски: Конечно, мостот „Генерал Михајло Апостолски“ се става во функција!