Американските разузнавачки агенции веруваат дека Кина развива нова генерација нуклеарно оружје“, објави Си-Ен-Ен, повикувајќи се на извори запознаени со проценките на американските разузнавачки служби.

Според американските разузнавачки служби, тестовите од јуни 2020 година, наводно спроведени од Кина, имале за цел да ги направат нуклеарните капацитети на Кина технолошки најнапредни во светот.

Во извештајот се вели дека Кина развива тактичко нуклеарно оружје со мала сила, кое земјата претходно го немала. Телевизискиот канал забележува дека дискусијата се однесува и на развојот на ракета способна да носи повеќе нуклеарни мини-боеви глави.