 Skip to main content
22.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 22 февруари 2026
Неделник

Американските разузнавачки агенции веруваат дека Кина развива нова генерација нуклеарно оружје

Скопје

22.02.2026

Printscreen / X / Israel Defense Forces @IDF

Американските разузнавачки агенции веруваат дека Кина развива нова генерација нуклеарно оружје“, објави Си-Ен-Ен, повикувајќи се на извори запознаени со проценките на американските разузнавачки служби.

Според американските разузнавачки служби, тестовите од јуни 2020 година, наводно спроведени од Кина, имале за цел да ги направат нуклеарните капацитети на Кина технолошки најнапредни во светот.

Во извештајот се вели дека Кина развива тактичко нуклеарно оружје со мала сила, кое земјата претходно го немала. Телевизискиот канал забележува дека дискусијата се однесува и на развојот на ракета способна да носи повеќе нуклеарни мини-боеви глави.

Поврзани вести

Свет  | 20.02.2026
Кина вo 2025 година пак била главен трговски партнер на Германија, САД на второто место
Свет  | 07.02.2026
Кина го создава првото микробраново оружје способно да ги нарушува сателитите во ниска орбита
Свет  | 07.02.2026
Кина забранува нови инвестиции во Израел
﻿