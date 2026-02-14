ВМРО-ДПМНЕ: СДС на чело со Заев и Филипче ја суспендирале обвинителката Кадриу за да не им заврши половина влада во затвор

СДС системски го уништуваше македонското здравство а Венко Филипче беше најлошиот министер за здравство во историјата на државата. Венко Филипче како екс министер за здравство, имаше сериозни неуспеси освен неуспехот со справувањето со пандемијата мандатот го обелажаа и скандали како Онкологија и трагичниот инцидент во модуларната болница во Тетово, велат од ВМРО-ДПМНЕ.

-Венко Филипче и Зоран Заев наместо да обезбедат подобрени и побезбедни услови во здравството, тие ги заобиколувале законите и процедурите со единствена цел да се заштитат себеси и да профитираат на сметка на граѓаните. Венко Филипче и Зоран Заев наместо одговорност, транспарентност и грижа за човечките животи, носеле одлуки по итна постапка и правеле сомнителни зделки. Лејла Кадриу поранешна обвинителка сведочи дека ја суспендирале бидејќи пола влада на СДС ќе завршела во затвор во врска со истрагата за трагичниот пожар во модуларната болница во Тетово, во кој животот го загубија 14 наши сограѓани, велат од партијата.

Според Кадриу, пред поставувањето на модуларните болници биле направени законски измени по итна постапка, со што овие објекти биле третирани како урбана опрема.

На тој начин, наместо да се применуваат построги стандарди за градба, одобрувањето било олеснето и концентрирано во рацете на Министерството за здравство, тогаш предводено од Венко Филипче, во време на Владата предводена од Зоран Заев. Кадриу посочува дека наместо квалитетни и огноотпорни материјали, биле користени несоодветни панели, како и дека немало соодветен елаборат за електрична инсталација, што според неа придонело за трагичниот исход. Дополнително, се отвора прашањето за вкупните средства предвидени за модуларните болници и нивната реална потрошувачка. Целата ситуација можело да доведе и до поголема експлозија и повеќе човечки жртви бидејќи објектот бил поставен директно над резервоар на бензиска пумпа, се наведува во соопштението на владејачката партија.

Кадриу наведува дека клучниот момент за нејзината суспензија бил кога побарала градежно вештачење, по што, како што тврди, била отстранета од предметот.

Според нејзиното сведоштво, доколку истрагата продолжела без притисоци, одговорноста можела да достигне до највисоките владини структури и пола влада на СДС ќе завршела во затвор. Овој случај отвора сериозни прашања за транспарентноста, одговорноста и независноста на правосудниот систем. Јавноста има право на целосна вистина и институционална одговорност за трагедијата што ја потресе државата. Бараме темелна, независна и непристрасна истрага, како и целосно расчистување на сите сомнежи поврзани со овој случај. Одговорност мора да има, велат од ВМРО-ДПМНЕ.