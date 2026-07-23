Стојаноски: Опозицијата да се договори околу Изборниот законик, а не да смислува алиби за следните изборни порази

Во „Вести Плус“ на Канал 5 телевизија гостуваше пратеникот од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Бојан Стојаноски кој изјави дека Владата и владејачкото мнозинство имаат јасен став во однос на измените на Изборниот законик, но дека опозициските партии мора да покажат политичка одговорност и да постигнат заеднички став за отворените прашања.

Според Стојаноски, платформата врз која се воделе разговорите била коректна, а Владата покажала одговорност со тоа што оставила опозицијата меѓусебно да ги усогласи различните предлози што ги изнесувала во јавноста.

Платформата врз која ние ги поставивме разговорите сметам дека е сосема коректна. Владата беше доволно одговорна и владиното мнозинство да каже дека ќе го прифати сето тоа што опозициските партии ќе го договорат меѓу себе, бидејќи тие беа тие коишто нудеа различни детали во јавноста. Ние кажавме директно и јасно потребно ни е да ги зацртаме реформите 10 од 10, потребни ние си тие средства без разлика дали биле многу или малку, на македонските граѓани им се потребни. Седнете, договорете се за сите разлики коишто ги имате во јавноста, за сите нови услови кои ги поставувате секогаш кога ќе седнеме на масата и ние ќе ви го прифатиме тоа коешто вие ќе го договорите“, рече Стојаноски.

Тој нагласи дека не е задача на владејачкото мнозинство да посредува во договорите меѓу опозициските партии, посочувајќи дека СДСМ, ДУИ, Левица, како и пратениците на Арбен Таравари и Зијадин Села, треба да постигнат заеднички став за отворените прашања.

Ние не можеме место нив да им договараме средба во рамки на Собранието. Нека седнат СДС, ДУИ, Левица пратениците на Таравари и на Села и нека договорат и за заокружувањето и за поплаките и за начинот на кој дијаспората треба да се изјаснува, како и за процентот на финансирање, ние тоа ќе го прифатиме. Одговорноста стои таму да тие треба да имаат иницијатива да седнат и да договорат, а не да смислуваат алиби за наредните изборни порази“, вели Стојаноски.

Стојаноски се осврна и на начинот на гласање на македонската дијаспора. Тој истакна дека целта е да се зајакне врската на иселениците со татковината и повтори дека владејачкото мнозинство ќе го поддржи моделот за кој ќе постигне договор опозицијата.