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23.07.2026
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Неделник

СДСМ: Се најавуваат мерки за намалување на цените, но следува ново поскапување

Македонија

23.07.2026

Христијан Мицкоски повторно најави мерки за намалување на цените на горивата. Овојпат преку евентуално намалување на ДДВ. Граѓаните одамна го знаат сценариото. Секогаш кога Мицкоски ќе најави „мерки за намалување на цените“, резултатот е ист, се вели во партиското соопштение од СДСМ. 

Во соопштението се наведува дека секоја негова мерка што требало да ги намали цените, во пракса донела ново поскапување.

Ова е модел. Наместо реално намалување на цените, граѓаните добиваат: •  нови празни најави, •  удар по буџетот, •  повисоки цени.

Затоа денес, кога Мицкоски повторно зборува за интервенција кај горивата, граѓаните не чувствуваат олеснување.

Чувствуваат страв. Затоа што веќе научија: кога тој најавува дека ќе ги намали цените, обично следи ново поскапување.

Мерки за намалување на цените што во реалноста носат нови поскапувања.

Дури и Монти Пајтон би имал проблем да измисли поапсурдно сценарио.

Главната порака е јасна и потврдена со искуство: Секоја мерка на Мицкоски за намалување на цените – носи ново поскапување“, велат од СДСМ.

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