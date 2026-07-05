 Skip to main content
05.07.2026
Република Најнови вести
Недела, 5 јули 2026
Неделник

СДСМ: Ивановски јавно призна дека целта е рушење на партијата од внатре

Македонија

05.07.2026

Јавно, на телевизија, пред сите граѓани, челнови и симпатизери на СДСМ, Игор Ивановски-Шема призна дека платформата не е за никакви „разговори за иднината“ на Македонија туку за рушење на СДСМ од внатре, стои во реакцијата на СДСМ гостувањето на универзитетскиот професор и поранешен висок функционер на СДСМ на Сител.

Нема да дозволиме Филипче да го исклучи светлото во СДСМ, вели ексфункционерот на партијата Игор Ивановски

Ивановски го призна тоа што СДСМ со месеци наназад го говори. Она што од денеска на сите членови на СДСМ им е кристално јасно е дека намерата на платформата ЗНАМ 2.0 е само во корист на ВМРО, велат од СДСМ.

Според партијата, ексфункционерот во име на платформата промовирал уназадување на демократијата во СДСМ, со своите ставови дека треба да се укине изборот на претседател со директно и непосредно гласање на членовите.

Зошто некој би ја враќал партијата назад, зошто би сакал да им се укине на членовите правото на глас, директно да одлучуваат за својата партија? Како што зад затворени врати „дебатираа“ пред некој ден во скап хотел, така ли сакаат да го бираат и претседателот на СДСМ? Како некој зборува за внатрешна демократија а промовира помалку демократија? Одговорот е едноставен. Затоа што овие предавници одработуваат за Мицкоски и немаат никаква поддршка од членството на СДСМ, велат од СДСМ.

Поврзани вести

Македонија  | 05.07.2026
„Не го исклучија Васко Ковачевски, зарем ќе нè исклучат нас?“, вели Ивановски од СДСМ
Македонија  | 05.07.2026
На Венко сите му се виновни: СДСМ тргна против Игор Ивановски и Андреј Петров
Македонија  | 05.07.2026
Нема да дозволиме Филипче да го исклучи светлото во СДСМ, вели ексфункционерот на партијата Игор Ивановски