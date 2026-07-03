 Skip to main content
03.07.2026
Република Најнови вести
Петок, 3 јули 2026
Неделник

Премиерот Мицкоски на промоција на нова воена опрема во касарната „Илинден“

Македонија

03.07.2026

Во касарната „Илинден“ во Скопје денеска ќе биде презентиран дел од опремата за Армијата набавена со поддршка од Европската Унија преку Европскиот мировен фонд.

На настанот ќе присуствуваат премиерот Христијан Мицкоски, министерот за одбрана Владо Мисајловски, амбасадорот на Европската Унија во земјава Михалис Рокас и началникот на Генералштабот на Армијата, генерал-мајор Сашко Лафчиски.

За време на настанот освен презентација на опрема, ќе биде изведена показна вежба од страна на припадниците на Армијата.

Во рамки на соработката со Европската Унија, односно со поддршка на Европскиот мировен фонд набавена е опрема во вредност од над 40 милиони евра, сегментирана во три пакети од кои опремата од првиот пакет и дел од опремата од вториот пакет се пристигнати во земјава. Станува збор за опрема од различен вид – радари, термални камери, транспортни возила, симулатори, 3Д радар и преносни сензори, додека во рамките на третиот пакет ќе пристигне опрема за логистика и комуникациски и пешадиски единици, информираат од Министерство за одбрана.

Поврзани вести

Економија  | 03.07.2026
Мицкоски: Одржливоста веќе не е избор, туку предуслов за конкурентност
Економија  | 03.07.2026
Договорот за изградба на автопатот Скопје-Блаце ќе биде потпишан в понеделник
Македонија  | 02.07.2026
Мицкоски: Денес и Левица и СДСМ се борат против Изборниот законик, и против дијаспората да гласа, знаат дека ќе загубат на изборите