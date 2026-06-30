Остануваме посветени на реформите, порача Мицкоски по работниот брифинг со амбасадорите од ЕУ

Премиерот Христијан Мицкоски и членови на Владата денеска одржале работен брифинг со амбасадорите на земјите членки на Европската Унија, посветен на реализацијата на Реформската агенда и приоритетите во процесот на европската интеграција на државата.

Денеска одржавме работен брифинг со амбасадорите на земјите членки на Европската Унија, посветен на реализацијата на Реформската агенда и приоритетите во процесот на европската интеграција на државата. Разговаравме за досега постигнатите резултати, тековните активности и следните чекори за исполнување на реформските обврски – објави Мицкоски на Фејсбук.

Како што посочува заеднички била потврдена важноста од континуирана соработка, транспарентен дијалог и ефикасно спроведување на реформите што ќе придонесат за посилни институции, подобро владеење и забрзување на европскиот пат на Македонија.