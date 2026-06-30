Во 2027 на автопатот Прилеп-Битола ќе се вози по една лента

Вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски, споделувајќи видео од градежните работи на автопатот Прилеп – Битола, порача дека тој станува симбол на развојот на Пелагонија.

На терен се работи сè поинтензивно на изградбата на овој стратешки автопат, дел од Коридорот 10Д, што ќе го поврзе цел регион и ќе отвори нови можности за развој – вели Николоски.

Тој истакнува дека со овој автопат, патувањето од Скопје до Атина се намалува за 3 – 3,5 часа. Тоа значи многу повеќе бизнис и туристи за цел регион.