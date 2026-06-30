Во превртениот автомобил повредено е и двегодишно дете

Фактор.мк

Во несреќата која вчера наутро се случи пред скопскиот аеродром повредено е и двегодишно дете. Родителите му поминале со тешки повреди.

Како што информираат денеска од МВР, вчера во СВР Скопје е пријавено дека околу 05:30 часот на автопатот „Пријателство“, на сервисната улица која го поврзува со Меѓународен аеродром Скопје, патничко возило „нисан“ со српски национални ознаки, управувано од Н.Ѓ.(33) од Србија, удрило во метална ограда и се превртело. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот и неговата сопатничка А.Ѓ.(26) од Србија, додека со телесни повреди се здобило нивното двегодишно дете, констатирани во Комплекс клиники „Мајка Тереза“ во Скопје.

Извршен е увид од јавен обвинител и увидна екипа на СВР Скопје, велат од МВР.

Поради несреќата вчера неколку часа во прекин беше сообраќајот од исклучокот од Скопје што води кон аеродромот, а возилата се пренасочуваа преку клучката кај рафинеријата „Окта“.