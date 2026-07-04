 Skip to main content
04.07.2026
Република Најнови вести
Сабота, 4 јули 2026
Неделник

Одговорот зошто СДСМ не сака избори е анкетата во која ВМРО-ДПМНЕ има три пати поголем рејтинг

Македонија

04.07.2026

Зошто СДС не сака нов Изборен законик? Зошто СДС не сака да гласа дијаспората? Зошто СДС се кара со своите членови, со своите функционери, со аналитичарите, професорите? Зошто СДС не разговара со факти, докази и бројки, туку со гола реторика преку популизам? Зошто СДС се профилира од некогаш моќна во трета, а некаде и четврта партија во државата, се наведува во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ.

Одговорот на сите овие прашања лежи во едноставната констатација: СДС не сака Изборен законик, не сака да гласа дијаспората, се кара со сите, лаже и манипулира затоа што се плаши од избори и бега од соочување со народот.А доказот зошто се плашат од избори е и денешната анкета.

И по две години на власт, ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски во убедливо водство

ВМРО-ДПМНЕ со повеќе од три пати поголемо водство пред СДС. Kај нив довербата кај граѓаните оди под 100 илјади гласови. Довербата од само 6% покажува дека на се уште најголемата опозициска партија предводена од Венко Заев, народот уште повеќе ја намалува довербата.

Реформи во СДС се повеќе од потребни, бидејќи криминалци како Венко Заев – граѓаните не поддржуваат.

Поврзани вести

Македонија  | 02.07.2026
Мицкоски: Денес и Левица и СДСМ се борат против Изборниот законик, и против дијаспората да гласа, знаат дека ќе загубат на изборите
Македонија  | 02.07.2026
Герасимовски предложен за потпретседател на СДСМ
Македонија  | 25.06.2026
Мицкоски: Оваа влада за 2 години успеа да го покачи номиналниот БДП за 140 милиони долари повеќе, отколку СДСМ за 6 години