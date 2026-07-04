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Франција ослабена вечерва против Парагвај, еве кој нема да игра

Фудбал

04.07.2026

Актуелниот светски вицешампион Франција ќе биде без својот фудбалер од средниот ред, Орелиен Чуамени, во осминафиналниот натпревар на Светското првенство вечерва против Парагвај во Филаделфија.
Според француските медиуми, Чуамени ќе го пропушти натпреварот за пласман во четвртфиналето, откако го повредил бутниот мускул за време на вчерашниот тренинг.


Местото на Чуамени во почетниот состав се очекува да го заземе Ману Коне на местото на Чуамени.
Натпреварот меѓу Франција и Парагвај е закажан за вечерва со почеток во 23 часот во Филаделфија

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