Франција ослабена вечерва против Парагвај, еве кој нема да игра

Актуелниот светски вицешампион Франција ќе биде без својот фудбалер од средниот ред, Орелиен Чуамени, во осминафиналниот натпревар на Светското првенство вечерва против Парагвај во Филаделфија.

Според француските медиуми, Чуамени ќе го пропушти натпреварот за пласман во четвртфиналето, откако го повредил бутниот мускул за време на вчерашниот тренинг.



Местото на Чуамени во почетниот состав се очекува да го заземе Ману Коне на местото на Чуамени.

Натпреварот меѓу Франција и Парагвај е закажан за вечерва со почеток во 23 часот во Филаделфија