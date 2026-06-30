Мицкоски: По не знам колку време имаме повеќе барања за поврат на македонското државјанство отколку барања за отпис од државјанство

После долго време во 2026 година имаме повеќе барања за поврат на македонското државјанство отколку барања за отпис од македонско државјанство, информира вечерва премиерот Христијан Мицкоски и додаде дека не може да прецизира на што тоа се должи.

Тој нагласи дека економските перформанси на Македонија во последните две години се многу подобри отколку на некои од земјите-членки на Европската Унија и посочи дека верува во потенцијалот на македонските граѓани.