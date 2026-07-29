Мицкоски: Ќе направиме сè за реформите, а на ЕК е да суди дали реално заслужуваме да бидеме дел од ЕУ на база на испорака

Влада

Посветени сме на реформите, ќе направиме се што зависи од нас, а останува на Европската комисија да суди дали реално заслужуваме да бидеме дел од Европската Унија на база на испорака, бидејќи велат оти тоа е процес што се темели на заслуга – колку испорачуваш, толку добиваш – порача премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање за денешниот онлајн работен состанок посветен на Реформската агенда и процесот на европска интеграција, со директорот на Генералниот директорат на Европската комисија за проширување и источно соседство, Герт Јан Копман.

Мицкоски рече дека на состанокот било посочено оти државава е единствена која работи на реформите предвидени за спроведување до декември.

Нема, потенцира, да потпишуваме капитулации и бели листови хартија како што тоа го правела претходната влада, а ништо не испорачала дома.