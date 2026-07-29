 Skip to main content
29.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 29 јули 2026
Неделник

Мицкоски: Со ребаланост во буџетот ќе ги исплатиме наследените долгови во земјоделството

Економија

29.07.2026

Зголемената финансиска поддршка во земјоделството со ребалансот на Буџетот предвидува директни плаќања наследени од претходната Влада, информира премиерот Христијан Мицкоски.

По извршениот увид во тековните градежни активности на неколку инфраструктурни проекти во Делчево, одговарајќи на новинарски прашања, посочи дека наследиле неисплатени двегодишни програми како директна поддршка за земјоделците, како и неисплатени плати во АД Водостопанство, Национални шуми, долгови, празни акумулации…

Денес платите се исплатени, тие што заостануваа, и веќе со ребалансот планираме да ги завршиме директните плаќања од 2025-та. Значи, ние плаќавме од 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та како тековна година за заостанати плаќања и сега со овој ребаланс, односно со средствата коишто се предвидени планираме да ја затвориме и 2025-та, а веќе пријавувањето за субвенции за 2026-та е отпочнато – истакна Мицкоски.

Посочи дека се соочувале со предизвик во Агенцијата поради екстерен хакерски напад, но оти и тоа се надминувало.

Очекувам дека веќе системот од утре-заутре ќе биде повторно во функција за да можеме да продолжиме и со 2026 година. Со други зборови, од двегодишни програми со коишто заостанувавме, сега веќе полека, но сигурно, го фаќаме редот за да бидеме во тек -рече премиерот Мицкоски.

Поврзани вести

Економија  | 27.07.2026
Ребалансот обезбедува повеќе средства за капитални инвестиции, земјоделство, социјална заштита и општините
Економија  | 27.07.2026
Дополнетиот ребаланс на Буџетот на пленарна седница
Економија  | 22.07.2026
Владата го усвои дополнетиот Ребаланс: Oбезбеденa поддршка на земјоделките и жртвите на семејно и родово насилство