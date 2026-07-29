Мицкоски: Со ребаланост во буџетот ќе ги исплатиме наследените долгови во земјоделството

Зголемената финансиска поддршка во земјоделството со ребалансот на Буџетот предвидува директни плаќања наследени од претходната Влада, информира премиерот Христијан Мицкоски.

По извршениот увид во тековните градежни активности на неколку инфраструктурни проекти во Делчево, одговарајќи на новинарски прашања, посочи дека наследиле неисплатени двегодишни програми како директна поддршка за земјоделците, како и неисплатени плати во АД Водостопанство, Национални шуми, долгови, празни акумулации…

Денес платите се исплатени, тие што заостануваа, и веќе со ребалансот планираме да ги завршиме директните плаќања од 2025-та. Значи, ние плаќавме од 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та како тековна година за заостанати плаќања и сега со овој ребаланс, односно со средствата коишто се предвидени планираме да ја затвориме и 2025-та, а веќе пријавувањето за субвенции за 2026-та е отпочнато – истакна Мицкоски.

Посочи дека се соочувале со предизвик во Агенцијата поради екстерен хакерски напад, но оти и тоа се надминувало.