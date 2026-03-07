 Skip to main content
07.03.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 март 2026
Лефков: Пратеникот Битиќи призна дека СДС нема да биде конкурентна за следните избори

07.03.2026

Пратеникот Битиќи призна дека СДС нема да бидат конкурентни на следните избори, рече Миле Лефков, пратеник на ВМРО-ДПМНЕ, на прес-конференција, што МИА ја пренесува интегрално.

Поранешниот вицепремиер во Владата и потпретседател на СДС, Фатмир Битиќи, отворено кажува дека СДС немаат никакви шанси за добар резултат на следните избори кога и да бидат.

Ве поканувам да го проследиме видеото.

Почитувани,

Додека од една страна, Филипче бара предвремени избори, Битиќи и останатите видни членови на СДС се против одржување на истите.

Наместо реформи и кадровски промени во СДС, Филипче оди против сите и ја придвижува партијата кон исчезнување.

Ова е уште една потврда на добрата политика на Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ и на недовербата од страна на граѓаните кон СДС.

